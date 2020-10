La Gazzetta dello Sport: "Gasperini ritrova Ilicic: contro il Napoli potrebbe esordire"

vedi letture

Quando tornerà in campo Josip Ilicic? E' una domanda che si fanno in molti. La Gazzetta dello Sport prova a dare una risposta: "Gasperini ritrova Ilicic: contro il Napoli potrebbe esordire" scrive il quotidiano rosa. Ilicic si sta allenando ormai da diverso tempo con il gruppo e Gasperini sta pensando di portarlo a Napoli. Non si tratterebbe però di una convocazione simbolica: Josip potrebbe entrare in campo, a seconda di come si metterà la gara. Gasp sta pensando di farlo esordire a partita in corso, insieme al recuperato Miranchuk.