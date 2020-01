© foto di stefano tedeschi

"Gattuso ritrova Insigne-gol. Lazio eliminata", questo il titolo de La Gazzetta dello Sport sulla prima partita dei quarti di finale di Coppa Italia, che si chiude con il passaggio del turno da parte del Napoli. Primo tempo pirotecnico con i partenopei in rete già al secondo minuto e la Lazio che sbaglia un rigore con Ciro Immobile all'ottavo minuto. Poi un espulso per parte, prima Hysai poi Lucas Leiva. Nel secondo tempo tante occasioni da una parte e dall'altra, ma il risultato non cambia e i ragazzi di Gattuso passano in semifinale.