La Gazzetta dello Sport: "Gattuso sfrutta la propria rosa e il Napoli diventa Real"

"Gattuso sfrutta la propria rosa e il Napoli diventa Real". Questo il titolo che La Gazzetta dello Sport dedica agli azzurri questa mattina in edicola. Il tecnico sfrutta la rosa e concede poco agli avversari, capolista in Liga. In gol Politano, altro stop per Insigne. Il Napoli cambia sembianze ed ottiene la quinta vittoria in 6 gare stagionali, ma arriva in maniera ancora diversa rispetto alle precedenti. Gattuso non cerca alibi, adopera gli uomini a sua disposizione e batte la capolista di Liga. Quest'anno i partenopei remano tutti nella stessa direzione ed i complimenti di ADL lo confermano.