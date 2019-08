La Gazzetta dello Sport: "Genoa scatenato, Schone con Saponara"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Oltre a Juventus, Inter e Milan, in prima pagina La Gazzetta dello Sport si sofferma anche su Cagliari e Genoa in taglio basso. In Sardegna, infatti, si godono il ritorno di Radja Nainggolan e il quotidiano rosa titola: "Cagliari pazza del Ninja". Ma il club protagonista di questo sabato di mercato è quello rossoblù di Genova: "Il Genoa scatenato: Schone con Saponara".