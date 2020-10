La Gazzetta dello Sport: "Giallo Hakimi. Se negativo, l'Inter valuta azioni legali"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi si occupa del "giallo Hakimi", estromesso dall'esordio in Champions dell'Inter per la presunta positività al Covid: "Il test organizzato dall'UEFA con cui era stata accertata sia mercoledì che giovedì la sua positività, seppur debole - si legge - è stato ribaltato ieri da un altro esame che ha dato responso negativo. Dove starà mai la verità? Oggi la sentenza definitiva". E se oggi il test dovesse confermare la negatività, "non averlo potuto schierare in Champions sarebbe stata un'ingiustizia", osserva il quotidiano.

Nel caso, il club valuterà come tutelare i propri interessi e nulla è escluso, nemmeno una causa vera e propria. Se tutto dovesse andare per il meglio, i nerazzurri spedirebbero la documentazione all'ATS, che dovrebbe "rimettere in circolazione" l'ex Dortmund. Il tempo stringe: difficile, ma non impossibile, che il marocchino raggiunga in extremis Marassi. Sarebbe invece certa la sua presenza in Champions martedì.