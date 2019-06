La Gazzetta dello Sport: "Giampaolo, ecco il doppio Milan"

© foto di stefano tedeschi

Spazio alla situazione in casa rossonera all'interno dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, con Marco Giampaolo che avrebbe messo Paquetà al centro del progetto, utilizzandolo come jolly di centrocampo, sia in versione mezzala che come trequartista dietro le punte, mentre Chalanoglu verrebbe abbassato a playmaker nella zona nevralgica del campo. Intanto continua il pressing rossonero su Igli Tare della Lazio per il ruolo di direttore sportivo, che però sembra essere blindato dalla Lazio. L'altra pista per il ruolo di ds porta al nome di Rui Costa, che lavorerebbe in coppia con Zvonimir Boban.