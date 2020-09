La Gazzetta dello Sport: "Giampaolo-Gasp e le belle idee di Toro e Atalanta"

La Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi dedica spazio in apertura agli anticipi in programma questa sera: "Giampaolo-Gasp e le belle idee di Toro e Atalanta", si legge. Esordio in campionato contro i granata per la Dea. Un sabato anche coi fratelli Inzaghi: Lazio a Cagliari e Benevento in casa della Sampdoria, che ha appena ufficializzato Candreva.