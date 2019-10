"Giampaolo titoli di coda. Milan, idea Spalletti": nel taglio basso de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, c'è spazio per la crisi Milan. La vittoria in casa del Genoa non è bastata, Giampaolo e le sue scelte continuano a non convincere. Svolta di Elliott: c'è aria di esonero. Piace l'ex Inter ma va convinto. Pioli e Ranieri sono le principali alternative.