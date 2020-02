La Gazzetta dello Sport: “Gigante Djuric. Non solo gol per rilanciare la Salernitana”

vedi letture

Spazio all’ottima stagione di Milan Djuric nelle pagine interne de La Gazzetta dello Sport che titola: “Gigante Djuric. Non solo gol per rilanciare la Salernitana”. “Un inizio difficile e i dubbi, poi il bomber bosniaco è diventato insostituibile per Ventura. - si legge ancora – Djuric ha sempre guardato dall’alto in basso i suoi critici, esercizio reso più facile dal fatto di sfiorare i due metri. Da quando è arrivato due anni fa a Salerno è stato croce più che delizia per i tifosi. Nessuno ha mai messo in discussione l’impegno, ma sulle sue capacità realizzative si sono sprecate le critiche. (…) Ma ora Djuric è riuscito a sovvertire le gerarchie iniziali, diventando uno dei leader e rispolverano paragoni ingombranti, come quello di Ibra, il suo modello”.