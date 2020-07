La Gazzetta dello Sport: "Gigio e Ibra in volo, blitz da Raiola per il futuro del Milan"

vedi letture

In taglio basso su La Gazzetta dello Sport si parla di Milan e futuro. In particolar modo, dell'avvenire dei due calciatori più importanti della squadra: 'Gigio' Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic. "Gigio e Ibra in volo. Blitz da Raiola per il futuro del Milan", si legge sulla Rosea che mostra l'immagine dei due rossoneri in elicottero, facendo sapere che i rinnovi sono vicini.