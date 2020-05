La Gazzetta dello Sport: "Gigio-Milan e il futuro insieme. Dialogo aperto su due fronti"

vedi letture

"Gigio-Milan e il futuro insieme. Dialogo aperto su due fronti" scrive La Gazzetta dello Sport in prima pagina, quest'oggi. I contatti per il rinnovo di Donnarumma proseguono senza veti. Con il Milan si discute di un anno di contratto e ingaggio ridotto. La tempesta del coronavirus ha alterato le dinamiche del mercato. E lo stesso Donnarumma non vuol cambiare maglia per il solo gusto di cambiare. Dal suo canto anche il Milan deve fare un po’ di conti.