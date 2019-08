La Gazzetta dello Sport: "Gol e gioco con lo United, Milan cresce"

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Gazzetta dello Sport fa un bilancio dopo l'amichevole tra il Milan e il Manchester United, finita 2-2 e decisa poi ai rigori in favore dei Red Devils, ma che ha mostrato dei bei passi in avanti per la formazione di Marco Giampaolo. "Il Milan cresce", titola La Rosea, parlando di uno show in campo e soprattutto della mano dell'allenatore ex Samp che comincia a vedersi, grazie ai gol e al bel gioco mostrato dai rossoneri.