La Gazzetta dello Sport: "Gol sbagliati e poca condizione: i 9 giorni in tilt di Hakimi"

"Gol sbagliati e poca condizione: i 9 giorni in tilt di Hakimi". La Gazzetta dello Sport questa mattina dedica così uno spazio all'Inter al suo interno. C'è stato uno stop nella fase di crescita del marocchino che negli ultimi 9 giorni ha fallito due gol contro il Parma, commesso un brutto errore con il Real Madrid e giocato solo 10' a Bergamo. Deve migliorare in entrambe le fasi con quella di non possesso che è la più evidente, ha insomma bisogno di una maturazione tattica e deve riuscire ad incidere di più in zona gol. In più ha giocato quasi sempre e ciò lo ha portato ad essere molto stanco. A scuola da Antonio, scuola in presenza.