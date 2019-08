La Gazzetta dello Sport: "Gran Premio Juve"

© foto di stefano tedeschi

Tripla operazione in uscita per la Juventus, e La Gazzetta dello Sport titola: "Gran Premio Juve". Manovre importanti sull'asse Torino-Montecarlo: il Monaco vuole portare nel principato Daniele Rugani e Blaise Matuidi, con i primi due "esuberi" pronti a lasciare il bianconero, Poi la trattativa per Mario Mandzukic, con il Bayern Monaco interessato al croato. Oggi la tradizionale festa di Villar Perosa, con l'amichevole in famiglia e l'abbraccio dei tifosi.