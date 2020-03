La Gazzetta dello Sport: "I dubbi di Ibra"

vedi letture

"I dubbi di Ibra", titola in taglio basso La Gazzetta dello Sport sul Milan e Zlatan Ibrahimovic, che ora non pare più certo di una permanenza in rossonero. L'attaccante svedese lancia un messaggio molto ambiguo sui social: "O c'è passione o non si fa nulla". I dubbi dello svedese potrebbero essere diversi in vista della prossima stagione, soprattutto se il nuovo tecnico dovesse essere Rangnick: il tedesco non ama lavorare con "accentratori" del calibro di Ibra, e a maggior ragione se sono alla soglia dei 39 anni.