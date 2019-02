© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Nella mattinata di ieri è stata resa nota la morte di Marella Agnelli, vedova del grande Avvocato Gianni e zia dell'attuale presidente della Juventus Andrea. "Addio Marella, la principessa dei bianconeri", titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come la morte sia arrivata a Villar Perosa e come le istituzione e l'intero mondo del calcio si sia commossa per quest'icona di stile.