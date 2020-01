© foto di stefano tedeschi

Taglio laterale dedicato al posticipo della diciannovesima giornata, andato in scena ieri sera al Tardini, con La Gazzetta dello Sport che titola: "Parma: Iacoponi-Cornelius. Lecce, ora scatta l'allarme". I crociati si sono imposti per 2 a 0 sui salentini, giunti alla quarta sconfitta consecutiva. La classifica comincia a preoccupare mister Liverani, che chiude il girone con 15 punti raccolti. Clima opposto in casa Parma, dove i 28 punti racimolati finora ed il settimo posto in classifica stanno tenendo alto l'entusiasmo dei crociati.