La Gazzetta dello Sport: "Ibra-Belotti a San Siro. Gullit: 'Milan, serve chiarezza'"

La giornata di Serie A non è ancora finita. Stasera in campo Milan e Torino. "Ibra-Belotti a San Siro. Gullit: 'Milan, segui Boban e Maldini. Serve chiarezza'" scrive La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Intervista all'ex campione rossonero: "Solo i giovani non bastano".