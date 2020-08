La Gazzetta dello Sport: "Ibra bis, ci siamo: sette milioni con gli sgravi fiscali. E avanza Brahim Diaz"

vedi letture

Più vicino il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con i rossoneri: "Ibra bis, ci siamo: sette milioni con gli sgravi fiscali. E avanza Brahim Diaz", si legge in apertura su La Gazzetta dello Sport. Pioli riavrà presto il suo leader: la legge sugli sgravi fiscali fa tutti contenti, ma Elliott potrà spendere di meno. Intanto spunta il nome di Brahim Diaz per l'attacco: rossoneri in pole per il jolly diventato grande con Pep e Zidane.