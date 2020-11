La Gazzetta dello Sport: "Ibra, che caos in patria. Niente Pallone d'Oro in Svezia?"

"Diciamo che ora come ora probabilmente ha più estimatori in Italia (e in giro per il mondo) rispetto alla Svezia", scrive oggi La Gazzetta dello Sport a proposito di Zlatan Ibrahimovic. L'ultimo periodo racconta di un popolo un po' stufo delle sue manie di protagonismo, tanto che il fastidio potrebbe culminare nella decisione di non consegnargli più il Guidbollen, il Pallone d'Oro svedese: "La cerimonia si terrà il 24 novembre ed è facile prevedere che anche fra i sei giurati ci saranno discussioni", si legge. È infatti rarissimo che vinca qualcuno fuori dal giro gialloblù, e potranno anche dire che uno col suo carisma dovrebbe essere di esempio per i ragazzini. Insomma, se l'intento della foto con la maglia della Nazionale pubblicata sui social era innervosire il popolo svedese, Ibra ci è riuscito in pieno. E per l'assegnazione del premio la giuria si porrà non più solo un ragionamento sportivo, ma etico nei confronti del sistema calcio nazionale.