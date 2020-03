La Gazzetta dello Sport: "Ibra ci pensa. Ancora Milan, ma soltanto se si rinforza"

Ragionamenti in corso durante il confinamento domiciliare per Zlatan Ibrahimovic, anch'egli alle prese con dei dubbi legati al futuro. La Gazzetta dello Sport fa sapere che "Ibra ci pensa. Ancora Milan, ma soltanto se si rinforza", come titola oggi in prima pagina. Lo svedese ha dei nodi da sciogliere, dubita della permanenza in rossonero perché prima deve capire se il progetto è davvero forte e vincente come piace a lui, scrive la Rosea.