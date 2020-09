La Gazzetta dello Sport: "Ibra e Tonali: il Milan è vostro. Ora Brahim Diaz"

"Ibra e Tonali: il Milan è vostro. Ora Brahim Diaz" scrive La Gazzetta dello Sport in prima pagina. Si parla dei colpi di mercato del Milan: rinnovato ufficialmente il contratto di Ibra che ha scelto la maglia numero 11, si tratta per chiudere Sandro Tonali dal Brescia (ormai a un passo) e Brahim Diaz dal Real Madrid. In Europa League il 17 settembre in Irlanda contro lo Shamrock.