© foto di stefano tedeschi

"Ibra ha scelto il Milan", è il titolo in taglio alto de La Gazzetta dello Sport odierna. Sembra ormai tutto fatto per il grande colpo da parte dei rossoneri: il ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Il Bologna si defila dalla corsa allo svedese, accordo vicinissimo con il Milan: ultimo scoglio rimasto la durata del contratto. Piatek lo chiama: faranno coppia? Ormai è tutto pronto per il ritorno in Italia dell'attaccante svedese, dopo l'ultima esperienza ai Los Angeles Galaxy.