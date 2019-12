La Gazzetta dello Sport: "Ibra, Milan arrivo"

© foto di stefano tedeschi

"Ibra, Milan arrivo", questo il titolo in taglio alto su La Gazzetta dello Sport dedicato a Zlatan Ibrahimovic ed alle sue parole ad un quotidiano svedese, dove rivela: "Torno in Italia per vincere di nuovo. Andrò in un club pieno di storia". Lo svedese ha così rivelato più di un indizio su quella che sarà la sua prossima squadra: "Andrò in una squadra che deve vincere di nuovo. Che deve rinnovare la propria storia". Chiusura con un "Ci vediamo presto in Italia", che lascia ben poco spazio ad altre piste.