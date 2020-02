vedi letture

La Gazzetta dello Sport: "Ibra, MIlan è casa"

"Ibra, Milan è casa", titola La Gazzetta dello Sport in taglio laterale. L'attaccante svedese del Milan sembra pronto a rinnovare per un'altra stagione con i rossoneri. Arriverà presto la proposta del club di prolungare per un'ulteriore stagione il contratto che lega Ibrahimovic ai rossoneri: i dubbi sono legati solo alla risposta di Ibrahimovic, che per il momento non ha portato la famiglia a Milano e che potrebbe chiedere la garanzia di giocare in un Milan competitivo.