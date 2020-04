La Gazzetta dello Sport: "Ibra non vuole smettere: se chiude col Milan può restare in A"

"Avanti Zlatan! Ibra non vuole smettere: se chiude con il Milan può restare in Serie A" scrive La Gazzetta dello Sport nella sua prima pagina odierna. Svolta nel futuro del campione svedese: Ibra potrebbe continuare a giocare in A. E arriva l'apertura da parte del club rossonero a parlare con il calciatore per il suo futuro. Altrimenti toccherà a Raiola trovare una nuova squadra in Serie A al suo assistito.