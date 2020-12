La Gazzetta dello Sport: "Ibra sogna la panchina col Sassuolo ma i medici frenano"

vedi letture

Nelle ultime partite il Milan si è ritrovato a fare i conti con assenze molto pesanti, di uomini chiave, primo tra tutti Zlatan Ibrahimovic. "Il bollettino di ieri - spiega La Gazzetta dello Sport - ha detto che per il Sassuolo l'unico sicuro di rientrare è Hernandez. Per Kjaer ancora non ci siamo, mentre su Ibra verrà presa una decisione fra domani e sabato. I medici optano per la (massima) cautela, perché il bicipite femorale non è ancora del tutto a posto. Si tenta di recuperarlo almeno per la panchina".