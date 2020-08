La Gazzetta dello Sport: "Ibra tratta i bonus. David Silva, è giallo. Il punto sul mercato"

"Ibra tratta i bonus. David Silva, è giallo. Il punto sul mercato". Taglio laterale de La Gazzetta dello Sport dedicato ad un riepilogo delle principali trattative di mercato nate in questi primi giorni di idee e proposte. La trattativa per il rinnovo di Ibrahimovic con il Milan è ormai ai dettagli: questione di bonus. Per la Lazio invece comincia a prendere risvolti gialli la trattativa per David Silva, con la firma che sarebbe stata rinviata a domenica. Poi l'Atalanta che pare scatenata: ora è su Boga del Sassuolo, ma tratta anche Perin oltre che Thauvin e Taison.