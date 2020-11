La Gazzetta dello Sport: "Ibra, un anno da leader rossonero. La nuova impresa è il rinnovo"

"Ibra e un anno da leader rossonero. La nuova impresa si chiama rinnovo", titola La Gazzetta dello Sport stamane in edicola. Era il 13 novembre dell'anno scorso, ed un anno dopo il Milan può dire di aver azzeccato l'affare ogni più rosea aspettativa. Senza alcun rischio di smentita. È iniziato tutto un anno fa insomma, anche se in realtà Z non scelse il rossonero già a novembre e fece penare parecchio Boban e Maldini. Dodici mesi dopo, siamo a discutere sulle ipotetiche cifre di un ulteriore rinnovo fino al 2022. È stato lui stesso a buttare lì la battuta – ma battuta mica tanto – a Maldini pochi giorni fa. Un mese fa ha compiuto 39 anni e pare perennemente alla guida della DeLorean di "Ritorno al futuro". Un 2020 da dio, per dirla come piace a lui.