La Gazzetta dello Sport: "Ibrahimovic ribalta Gattuso e segue le orme di Batistuta"

"Ibrahimovic ribalta Gattuso e segue le orme di Batistuta", titola stamane La Gazzetta dello Sport. Lo ha fatto di nuovo Ibra, come in un famoso sketch di Milanello: ha preso Gattuso, lo ha ribaltato e messo in un cestino. CR7 ne ha fatti due? Allora ne faccio due anche io e salgo a quota 10. Dieci gol in sei presenze in campionato. Sempre a segno nelle prime sei, come Bobo Vieri, Batistuta e Piatek. Ma stiamo parlando di un Milan che ha messo in fila 20 risultati utili consecutivi in campionato, che non perde dall'8 marzo e non vinceva a Napoli da 10 anni. Ha squilibrato il match un 39enne e lo ha chiuso un 21enne. Il Napoli ci ha provato, è stato per lunghi tratti alla pari del Milan, ma ha pagato la latitanza del suo totem Insigne.