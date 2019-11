La Gazzetta dello Sport: "Ibramania. Ma il Milan non ha fretta"

© foto di Wilman

"Ibramania". E' il gioco di parole scelto da La Gazzetta dello Sport per analizzare in una pagina la situazione di Zlatan Ibrahimovic. Con la situazione dello svedese che viene analizzata nel resto della titolazione: "Ora fa l'imprenditore. Ma il Milan non ha fretta. Sta già cambiando l’Hammarby, il trasloco in Europa ormai è alle porte. La risposta si fa ancora attendere, ma i rossoneri restano fiduciosi".