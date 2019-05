La Gazzetta dello Sport: "Icardi, anno nero. Niente Argentina"

© foto di stefano tedeschi

Tra le colonne interna de La Gazzetta dello Sport spicca un approfondimento sull'anno nero di Mauro Icardi. L'attaccante dell'Inter ha passato un lungo periodo ai margini della rosa nerazzurra per il braccio di ferro sul rinnovo di contratto ed ora l'ennesima brutta notizia di questo campionato: ieri sono arrivate le convocazioni del CT dell'Argentina Scaloni, e il nome di Mauro Icardi non era presente. Ci sarà invece il suo compagno Lautaro Martinez. Ad Icardi restano solo gli ultimi 90 minuti di campionato contro l'Empoli, in cui prendersi la Champions e poi pensare ad un'estate che si preannuncia piena di colpi di scena.