La Gazzetta dello Sport: "Icardi esodato di lusso. Juve alla finestra"

© foto di WilMan

"Icardi esodato di lusso. È gelo con l'Inter. Juve alla finestra. Wanda a Ibiza per studiare le mosse. I bianconeri aspettano i saldi last minute". Così La Gazzetta dello Sport, nelle pagine interne dedicate al mercato, analizza la situazione dell'ex capitano nerazzurro, fuori dai piani del neo-tecnico Conte e in uscita dal club meneghino.