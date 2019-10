La Gazzetta dello Sport: "Icardi lancia l'Inter"

© foto di stefano tedeschi

"Icardi lancia l'Inter", titola così La Gazzetta dello Sport odierna in taglio alto di prima pagina. L'attaccante argentino, ora al Paris Saint Germain torna a parlare dell'Inter: "Scudetto? Con Conte può essere l'anno ok. Lukaku si ambienterà e di gol ne farà tanti". Poi una battuta su un possibile scontro in Champions: "Se dovessi incontrare l'Inter in Champions League darò tutto per il PSG". Nel frattempo in casa Inter problema Sanchez: il cileno va verso l'operazione ed il lungo stop. Pronto il baby Esposito.