La Gazzetta dello Sport: "Icardi-PSG, i 70 milioni all'Inter sono in bilico"

"Icardi-PSG, i 70 milioni all'Inter sono in bilico". In taglio alto su La Gazzetta dello Sport ci si sofferma sulle milanesi, a cominciare dall'Inter e dal futuro di Mauro Icardi, passato in prestito con diritto di riscatto al PSG la scorsa estate. La Rosea fa sapere che il suo futuro è incerto, anche a causa dello scontro tra Leonardo e Tuchel in quel di Parigi.