La Gazzetta dello Sport: "Il Barça affonda"

"Il Barça affonda", titola stamane La Gazzetta dello Sport. E' andato in scena ieri sera il quarto di finale di Champions League tra Barcellona e Bayern Monaco e l'epilogo è stato sorprendente: otto reti a due per i tedeschi. Un'umiliazione storica per i blaugrana che ora si preparano alla rivoluzione, sia societaria che a livello di rosa. Setien è ormai ai titoli di coda, con Xavi e Pochettino primi nomi usciti per la sua successione. Ma soprattutto andrà valutata la voglia di Leo Messi di rimanere...