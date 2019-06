La Gazzetta dello Sport: "Il calcio è rosa". Spazio all'Italia femminile

© foto di Marco Conterio

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport è riservata all'esordio dell'Italia femminile nel Mondiale di categoria. "Il calcio è rosa", il titolo del quotidiano in edicola che sottolinea la vittoria della Francia padrona di casa nel match di ieri sera contro la Corea del Sud. Domani, invece, è il momento delle azzurre contro l'Australia.

Spazio all'Italia di Mancini e all'U20. Che scende in campo stasera contro la Grecia per le qualificazioni a Euro 2020, in campo c'è Belotti. L'Italia Under 20 ha conquistato invece il pass per le semifinali del Mondiale, la formazione di Nicolato ha battuto 4-2 il Mali e dovrà battere l'Ucraina per accedere alla finalissima.