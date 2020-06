La Gazzetta dello Sport: "Il calcio in TV"

vedi letture

"Il calcio in TV ", titola La Gazzetta dello Sport. Ieri è andato in scena l'incontro tra il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e l'ad di Sky Italia Ibarra. La fumata potrebbe essere stata bianca, con due/tre match dei primi due turni della ripresa che andrebbero trasmessi in chiaro su TV8. E non tramonta l'idea diretta gol, ma con il calendario spalmato su più giorni l'offerta non è molto allettante. Si attende l'ok della Lega Calcio che non dovrebbe però porre particolari ostacoli.