La Gazzetta dello Sport: "Il centrocampo Juve cerca la rete perduta"

"Il centrocampo Juve cerca la rete perduta" scrive La Gazzetta dello Sport nel suo taglio alto. Mancano i gol dei centrocampisti a Sarri: Aaron Ramsey, uno col vizietto del gol in Premier League, non segna da 4 mesi. Appena 4 reti in totale, centrocampo a secco da ottobre: Sarri cerca nuove soluzioni per mandare in rete anche i centrocampisti.