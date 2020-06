La Gazzetta dello Sport: "Il contratto scotta. Lo United gioca con Inter e Roma..."

vedi letture

La Gazzetta dello Sport, nel Focus Mercato odierno nelle proprie pagine interne, analizza le trattative più importanti all'estero che potrebbero interessare anche l'Italia. "Il contratto scotta. Cavani-PSG, addio con burrasca. Lo United gioca con Inter e Roma... Senza norme, per i prestiti e i giocatori in scadenza serve una nuova intesa con i club. Il Manchester apre per Sanchez e Smalling, ma soltanto fino al termine dei campionati", è la titolazione in merito.