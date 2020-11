La Gazzetta dello Sport: "Il medico non convince la Procura. La Lazio ora rischia davvero"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si occupa degli ultimi sviluppi del caso tamponi che riguarda la Lazio. Ieri Ivo Pulcini, responsabile del settore sanitario della Lazio, è stato sentito dalla Procura federale: "Le tanto attese dichiarazioni - scrive la rosea - sono arrivate ieri pomeriggio in un ufficio non meglio identificato, lontano da giornalisti e fotografi pronti a cercare indizi anche nello sguardo del dottore al termine dell'incontro". In circa due ore Pulcini e Fabio Rodia, responsabile dello staff medico, hanno risposto alle domande dei due sostituti procuratori federali Giorgio Ricciardi e Luca Scarpa, con il capo della Procura Giuseppe Chinè collegato da remoto: "E quanto riscontrato - precisa il quotidiano - sembra non aver per niente soddisfatto la Procura". Ci sarebbero infatti "dei buchi", con notifiche assenti o non adeguate alle procedure da rispettare in materia di Covid: "Una mancanza grave, visto che nel protocollo federale è previsto esplicitamente il coinvolgimento delle autorità sanitarie per il tracciamento dei contatti diretti di ogni positivo".

Gli effetti per la mancata comunicazione alla ASL sono diversi. Il primo riguarda la gestione dei positivi, e il caso di Ciro Immobile in questo senso è il più clamoroso: positivo il 26 ottobre prima del Bruges, negativo il 30 e 31 in un altro laboratorio e in campo il primo novembre contro il Torino, poi nuovamente positivo il 2. Non è da escludere che la Procura stia indagando anche su altri casi, e il club è ora chiamato a giustificare le assenze di tutti. Il quotidiano conclude con le possibili conseguenze nelle quali rischia di incorrere il club: "Il deferimento appare certo. E a questo punto risulta difficile non immaginare che, vista la severità della FIGC oggi su questa materia, possa arrivare pure una penalizzazione di punti, che varieranno in base alle violazioni riscontrate".