La Gazzetta dello Sport: "Il Milan non è più solo Ibra. Pioli continua a volare"

"Ibra non è più solo: steso anche il Celtic, ottavo successo di fila" è il titolo interno che La Gazzetta dello Sport dedica alla vittoria dei rossoneri sul Celtic. "Pioli continua a volare", scrive la rosea, che sottolinea come il Milan sia imbattuto dal pre-Covid, "da quando c'erano un altro mondo, un altro calcio". Il Diavolo fa sul serio, con un turnover un po' obbligato e un po' no, deciso a proseguire il suo cammino in Europa League. Sono ventuno gare senza sconfitte per Ibra e compagni, che per dieci partite consecutive hanno messo a segno almeno due gol: "Una striscia così - si legge - non si verificava dal dicembre 1964, 56 anni fa".