La Gazzetta dello Sport: "Il Milan sarà baby"

© foto di stefano tedeschi

Nelle pagine interne de La Gazzetta dello Sport spazio al futuro del Milan, con il titolo: "Il Milan sarà baby". Il quotidiano sottolinea come per la prossima stagione i rossoneri punteranno tutto sugli Under 25, rinnovando la rosa con numerosi innesti giovani. Questo per seguire le indicazioni del Fair Play finanziario, che obbliga ad investire cifre contenute. I nomi sono quelli di Stefano Sensi del Sassuolo e Riccardo Orsolini, della Juventus ma in prestito al Bologna. Poi ci sono profili esteri, come quello di Saint Maximin, 22enne esterno del Nizza. Poi si fa il nome di Everton, esterno del Gremio con una clausola rescissoria di 80 milioni: ma non sarà certo questa la cifra che il Milan è pronto ad investire.