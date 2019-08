La Gazzetta dello Sport: "Il Milan scopre Leao in Kosovo"

In taglio basso su La Gazzetta dello Sport in prima pagina si parla anche di Milan e dell'ultimo arrivato in quest'estate: Rafael Leao. Il centravanti classe '99 sarà in campo per la prima volta in maglia rossonera nell'amichevole di oggi con i kosovari del Feronikeli. "Il Milan scopre Leao in Kosovo", titola il quotidiano, che sottolinea come il portoghese debutterà. Titolare anche Krunic, non convocati Kessié, Duarte e Reina.