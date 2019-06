La Gazzetta dello Sport: "Il Milan si fa in due. Boban punta Moro"

© foto di ManWil

Tante le trattative in questi giorni in casa Milan. I rossoneri guardano all'estero. Sia per il possibile passaggio di Donnarumma al Paris Saint Germain sia per rinforzare la rosa. Al punto che la Gazzetta dello Sport, a pagina 6, quest'oggi titola così: "Il Milan si fa in due. Boban punta Moro. Avanti su Torreira ma l'Arsenal frena. Il Cfo segue il croato della Dinamo Zagabria. L'agente dell'ex Samp media tra i club".