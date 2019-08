La Gazzetta dello Sport. "Il Napoli scatta e prende Lozano"

© foto di stefano tedeschi

In taglio basso sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola trova il mercato del Napoli, vicino a chiudere il colpo Hirving Lozano. Per la punta messicana gli azzurri sono pronti a versare nelle casse del PSV Eindhoven circa 42 milioni di euro. Al giocatore, classe 1995, un contratto di cinque anni a cifre importanti: 4.5 milioni di euro l'anno. La firma in arrivo la prossima settimana. E nel frattempo si avvicina a vestire la maglia del Napoli anche Fernando Llorente, ora svincolato dopo l'esperienza al Tottenham.