La Gazzetta dello Sport: "Il Parma passa agli americani"

La Gazzetta dello Sport in taglio alto titola stamane: "Il Parma passa agli americani". Sono giorni chiave in casa Parma per il passaggio di proprietà, con la famiglia Krause che ha superato il qatariota Al Mana nella corsa alla maggioranza crociata. Dovrebbe essere di circa 65 milioni per il 70% della società l'offerta che permetterà agli americani di entrare nel mondo gialloblu. Sorpasso sui qatarioti ormai ben definito e piede ben saldo sull'acceleratore per la famiglia Krause, che ora non vuole perdere tempo.