La Gazzetta dello Sport: "Il patto dei capitani. L'unità anticrisi scuote la Juve"

"Il patto dei capitani. Unità anticrisi per lo Scudetto. La vecchia BBC scuote la Juve. Sarri ringrazia" scrive La Gazzetta dello Sport a pagina 4, quest'oggi. Anche se possono non condividere tutto quello che è stato fatto da Sarri in questi mesi, Buffon, Chiellini e Bonucci sono intervenuti per unire il gruppo.