La Gazzetta dello Sport: "Il rilancio di Cairo: 'Non vendo. Riporterò il Toro dove merita'"

"Il rilancio di Cairo: 'Non vendo. Riporterò il Toro dove merita'", titola quest'oggi in taglio alto La Gazzetta dello Sport. Il quotidiano riprende le dichiarazioni rilasciate dal patron granata all'ANSA: "Sono già all'opera per riportare la società dove le compete". Poi un commento sul futuro di Moreno Longo: "Valutiamo e intanto lo ringrazio. Ha lavorato in una situazione del tutto particolare".