La Gazzetta dello Sport: "Il tribunale dà ragione e 5 milioni a Boban, ma il Milan farà ricorso"

La Sezione Lavoro del Tribunale di Milano ha accolto parzialmente il ricorso contro il licenziamento del Milan, obbligando il club rossonero a risarcire l'ex dirigente per circa 5 milioni di euro: nello specifico, si tratta di 4.125.000 riconosciuti come danno patrimoniale e 1.250.000 come danno reputazionale. La società, però, è pronta a presentare ricorso: "Da quanto filtra - scrive La Gazzetta dello Sport - l'intenzione (piuttosto ferma) è quella di fare ricorso in secondo grado, anche perché da via Aldo Rossi ribadiscono 'la totale correttezza e legittimità delle proprie decisioni e azioni intraprese'".